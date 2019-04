Autojuht tagurdas jalakäijale otsa

Sel aastal on liikluses viga saanud üle 80 jalakäija, neljandik kannatanuist on lapsed ja kuni 16aastased noored. Politsei palub autojuhtidel olla tähelepanelik ja märgata inimesi. Jalakäijatel palutakse niisamuti veenduda, et autojuht on teid märganud ja annab teed.