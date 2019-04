Galerii: mudilased panid end luitemännikus proovile

Tänavu võtab luitejooksust osa rekordarv osalisi. Nädala alguses oli saadaval veel vaid mõni pilet. "Heas mõttes on see vahel probleem. Tuleb ka selliseid otsuseid vastu võtta (registreerimine kinni panna), kui piir tuleb kätte. Oleme varunud kindla koguse (medaleid, rinnanumbreid), mis tuleb pikalt ette tellida," rääkis peakorraldaja Vahur Mäe teisipäeval Pärnu Postimehele .

Mäe arvas, et suure menu on tinginud aastatepikkune Kahe Silla klubi töö ja suhteliselt ilus kevadilm. Samuti arvas ta, et mõjutas medalgi: nüüd antakse neid välja igal üritusel.