Pikad pühad tõstsid kulupõlengute arvu poolesajani

Reede, 19. aprillil said päästjad maastikutulekahjudele neli väljakutset. Kell 13.54 kutsuti nad Lääneranna valda Mäense külla, kus põles hektar teeäärset kulu ja metsaalust. Vaid paar tundi hiljem kutsuti päästjad Saarde valda Rabakülla. Seal oli kontrolli alt väljunud lõke, mis süütas kulu, seejärel aga suvila ja männinoorendiku. Põlengu tagajärjel sattus ohtu allatuult jäänud elamu.

Pühapäeval, 21. aprillil said päästjad kulupõlengutele kaks väljakutset. Kell 16.10 teavitati Lääneranna vallas Kause külas põlenud poolest hektarist kulust ja vaid viis minutit hiljem tuli järgmine kutse Häädemeeste valda Võiste alevikku: seal põles kaks hektarit kulu ja roostikku.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhi Indrek Laanepõllu sõnutsi peitub kõige suurem põhjus, miks tulekahjude arv on suur, lõkkekoha halvas ettevalmistuses. Pea igal tulekahjul, mida päästjad kustutamas käivad, on lõke asunud keset vana kuluheinapõldu või kraavi kaldal.

“Praegu, kui maastik on kuiv, ei saa põletada lehti ega oksi, mida on kogutud suurde hunnikusse heinapõllule. Sellistel puhkudel on pea 100 protsenti kindlalt tulemus ulatuslik kulupõleng. Head inimesed, jätke sellised lõkked süütamata,” ütles Laanepõld.