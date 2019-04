Galerii ja video: Sadama korvpallimeeskond tegi Kalev/Cramole juba enne poolfinaalseeriat tuule alla

Kairys: "Ilmselgelt oli Eesti-Läti liiga mittevõitmine meile pettumus, ent saame aru, et meie vastased olid heal tasemel. Aga me oleme VTB Ühisliiga play-off’is ja Eesti liiga poolfinaalis, mis tähendab, et meil on endiselt võimalus hooaeg hästi lõpetada. Ma mäletan, et Pärnu on meile raskeid mänge pakkunud. Ootame ka seekord väga rasket lahingut. Me proovime oma paremust väljakul tõestada."