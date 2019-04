Nädalast jäi kõlama: Kevadine nuhtlus

Lõppev aprill tõi kevadesooja ja -kuiva. Looduses astudes lausa krõbiseb jalge all, nii kuivad on mullused lehed ja kuluhein. Aitab pisemastki ­sädemest, kui kohe tõuseb leek. Alati ei pruugi alanud põlengut märgatagi ja kui see hoo sisse saab, on päästetöötajatel käed-jalad tööd täis, et olukord taas kontrolli alla saada.