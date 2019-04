Vibuklubi juht jookseb ajaga võidu

Põhjakotka esindajad usuvad, et ajaloolisel vibustaadionil kopa maasse lüües saab Pärnu ilusa elurajooni.

Üle 20 aasta on MTÜ Eesti Spordiselts Põhjakotkas ponnistanud selle nimel, et suvepealinna külje alla magusasse rajooni Tammiste vibustaadionile kerkiks elurajoon. Viimaks oli kinnisvaraarendusega tegelev spordiklubi jõudmas tõotatud maale. Siiani on nad eesmärgist kukesammu kaugusel.