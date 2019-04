Galerii: tekstiilikunstnike liidu aastanäitus mõtestab reegleid kangamustrite ja värvide kaudu

Kokku saavad tekstiilikunsti traditsioone ja piire katsetavad tööd põimevaipadest ja maalitud kangastest skulpturaalsete vormideni. Näituse lühikirjelduse kohaselt otsivad tekstiilikunstnikud kahel viimasel aastal valminud töödes vastuseid küsimusele, kas ja milleks on vaja reegleid ja rituaale. Kunstnikud on leidnud eri viise esitatud küsimustele vastamiseks, nendel teemadel mõtisklemiseks või uute küsimuste esitamiseks.

Tekstiilikunstnike loominguga on võimalik Pärnus tutvuda 2. juunini. See, et aastanäitusi korraldatakse väljaspool Tallinna, on pigem viimaste aastate tava. Seda selleks, et kaunis kunst jõuaks mujalegi. Näitust kureerib tekstiilikunstnike liidu juhatus, kujundaja on Madis Liplap. Toimumist toetavad Eesti kultuurkapital ja Pärnu linnavalitsus.