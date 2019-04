Pärnu purjetajad tõid Itaaliast kaksikvõidu

„Oli põnev ja konkurentsitihe regatt,“ ütles kapten Tuulberg. „Eriti huvitavaks tegi võistlemise see, et lühirajasõitudele startisid kõik 37 osalevat alust koos – nii A- kui B-klassi jahid. Saime nelja päeva jooksul omal nahal tunda äärmiselt erinevaid ilmaolusid. Enne regatti jõudsime teha mõne treeningu ja seetõttu sujus meeskonna koostöö laitmatult. Alanud hooaja tähtsaim eesmärk on olla kõrgvormis ORC-klassi avamerejahtide maailmameistrivõistlustel juuni algul Horvaatias Šibenikis.“