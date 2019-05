Noored soovivad suurendada kaaslinlaste tänavakunsti armastust

"Festivalil on küll kujunenud juba oma nägu, aga siiski loodame, et hooandjate toel on meil võimalik plaanid ellu viia veel vingemalt," kommenteeris festivali eestvedaja Johanna Roos, kes sügisel lõpuklassi astub. Noored korraldajad ootavad kaasmaalaste abi ühisrahastusplatvormil Hooandja, kus neil on tarvis koguda 4000 eurot, et festival suurejooneliselt toimuda saaks. Toetada on võimalik 26. maini.