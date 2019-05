Kui vanus ei takistaks, läheksid Raeküla koolinoored juba tööle

"Töökasvatus on õppeprotsessi lahutamatu osa," rääkis Raeküla kooli õpetaja Kaja Lillipuu. Ta lisas, et oleks tore, kui pärast põhikooli lõpetamist oleks õpilastel siht silme ees, kelleks saada ja mida minna õppima. Siinkohal on võimalik eeltöö ära teha, kui lapsed külastavad kodukandi ettevõtteid ja teavad, millist tööd siinmail tehakse.