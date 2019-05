Purjetamisliiga avati regatiga Pärnu jõel

Mullu käivitunud purjetamisliiga on võistlussari, kus osalevad meeskonnad ei pea paadi soetamise pärast muretsema, kuna kogu varustus on korraldajalt. Et kõigil meeskondadel oleksid võrdsed võimalused, vahetatakse võistlussõitude vahel paate. 2018. aastal võitis viie tiimi konkurentsis esikoha Pärnu jahtklubi esindanud Katariina II eesotsas Karl-Hannes Taguga.