Kohtumine, millest looduspiltnik unistadagi ei osanud

Lääne-pöialpoisil on laimirohekas keha pealpool, pronksivärvi õlad, kreemikas ja valge keha alaosa.

Päevasel ajal võimutseb juba õige ere päikesevalgus ja küllap on iga piltnik teadlik, et fotodel see kärts valgus enamasti kõige parem välja ei paista. Üle-eelmisel nädalal oli peale pea­aegu pilvevaba taeva rohkelt ­soojakraade, mispärast ajastasin ­fotoretked õhtutele. Ühel neist kulgesin rattaga tuttavat kruusateed mööda, kui ühtäkki kostis kõrvu kõrgetooniline ja võõras linnulaul.