Ees on ootamas sajune nädalalõpp

Reede öösel pilvisus tiheneb. Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub idakaare tuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s, hommikuks nõrgeneb. Sooja on 4-9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 6-11 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Sooja on 16-20, saarte rannikul 10-14 kraadi.