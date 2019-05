Video: isa ja tütar tegid papa Jannseni ja tema tütre Lydia auks filmi

Jaan-Jürgen Klaus on enda sõnutsi filmitegijana iseõppija, Eesti kinoliidu liige ja varasemast kodulinnast Tartustki mitu dokumentaalfilmi teinud. “Mul on praegu väike majaehitus pooleli ja ise mõtlesin, et ma siin Pärnus ei hakkagi enam üldse filme tegema. Aga näe, Jannseni ja Koidula ajel kuidagi iseenesest see jälle üles kerkis,” muheles ta.