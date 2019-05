Toomas Alatalu: Trumpi, Putini ja pisemate poliitmängud

Soome on selgelt soodne koht USA-Vene tippsuhtluseks: mullu juulis toimus Helsingis Putini ja Trumpi esimene tippkohtumine, nüüd lepiti jõulupealinna serval kokku, et esmalt kohtuvad Sotšis välisministrid ja siis kuulab (tervelt neli tundi kestnud) kõneluste tulemused üle Putin. Teemad olid teada: tuumarakettrelvastuse lepingud (millest USA sammude tulemusena on jõus veel vaid üks), Venezuela, Iraan, Põhja-Korea, Afganistan, Süüria ja Ukraina.