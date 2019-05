Eurokandidaadid väitlesid, nöökasid ja naerutasid

Äripäeva ajakirjanik Birjo Must küsis kõigilt debateerijatelt, mida võidavad saalis viibivad juhid, kui neid valitakse Euroopa Parlamenti.

“Olete näinud mind tegutsemas nii raskematel kui kergematel aegadel, nii äridiplomaatias kui julgeoleku- ja kultuuridiplomaatias. Euroopa Parlamendis jätkan Eesti esindamist targalt, väärikalt ja nii, et te ei pea minu pärast häbenema,” vastas Kaljurand.

Ansip ütles saali naeru saatel, et Kaljurand oli öelnud täpselt need sõnad, mida tema tahtnuks öelda: “Te kõik teate, mida on minult mõtet oodata ja mida ei ole. Nagu olen kaitsnud Eesti ja teie huve, kavatsen seda teha edasi, kui mind valitakse.”