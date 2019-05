Õnn ja ühtlus tõid kossutüdrukutele meistrivõistluste pronksi

Kalevile said saatuslikuks kehv tabavus vabaviskejoonelt: otsustavatel momentidel realiseeriti kaheksast vabaviskest vaid kaks.

Pärnu peatreener Katrin Kallit tunnistas mängujärgses intervjuus, et matši lõpus oli neil omajagu õnne. "Väga heitlik mäng oli, aga võitis see, kellel lõpus närv rohkem vastu pidas. Meil langesid küll mitu põhimängijat otsustavatel hetkedel vigadega pingile, kuid meil on tegelikult väga ühtlane naiskond.“