Kalev Vilgats: Valik paneb mõtlema

Küsitlused näitavad, et Marina Kaljurand on populaarseim kandidaat Euroopa Parlamenti. Intervjuus Pärnu Postimehele ütles ta, et usub ainult neid numbreid, mis selguvad esmaspäeva esimesteks minutiteks.

Täna-homme on veel võimalik Euroopa Parlamendi valimistel elektroonne hääletamine ja samal ajal toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Kes varem või arvuti abil valimist ei kasuta, neil on võimalik seada 26. mail sammud valimisjaoskonda. Postimehe küsitlusest selgus, et vaid 15 protsenti valimistel osalejaid teeb oma otsuse valimispäeval oma jaoskonnas, 58 protsenti e-hääletab, üheksa protsenti eelhääletab ja 19 protsenti ei lähegi valima. Tegelikult peaks minema, sest gallupite loodud pilt võimalikust lõpptulemusest on üsna segane.