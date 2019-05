Närvilise olemisega pruunselg-põõsalind

Mai on meile tänavu pakkunud nii külma kui suvesooja. Enamik sulelistest on end sisse seadnud ja paljudel lindudel, näiteks laulu- ja hallrästastel ja ronka­delgi, pojad juba pesast väljas. Pruunselg-põõsalinnul on see etapp aga alles ees ja seega tean, et saan pruunselja käest niidul veel palju hurjutada.