Kohus mõistis linnavoliniku pistise küsimise süüdistuses õigeks

Kalmer oli vahetult pärast kohtuotsuse kuulutamist võrdlemisi napisõnaline, aga ka rahulolev. "Kui ma pole kuritegu toime pannud, siis tulebki mind õigeks mõista," tõdes Kalmer.

Prokurör Küllike Kask oli aga kõike muud kui rahul. Ta nentis pärast otsuse kuulutamist, et kohus mõistis Kalmeri küll õigeks, kuid põhjendas istungisaalis motiive väga lühidalt. Kohtu põhjendused on aga 17 leheküljel. "Eks on vaja selle kohtuotsusega tutvuda ja siis saab apellatiooni esitamise üle otsustada," lausus süüdistaja.

Umbes pool tundi hiljem teatas aga prokuratuur, et kaebab kindlasti tänase otsuse ringkonnakohtusse. Kask rõhutas, et Kalmeri lubadused oma ärihuvide paremaks realiseerimiseks linnavolikogu liikme positsiooni ära kasutada ei olnud aktsepteeritav käitumine. Nii pöördus prokuratuur selguse saamiseks kohtusse: kas sellisel viisil oma nõudmiste esitamine on lubatav?

"Sisuliselt möönis kohus, et ette heidetud altkäemaksu küsimise katse on toime pandud, kuid leidis, et küsitav ei olnud mitte vara, vaid muu soodustus," sõnas prokurör. "Ka muu soodustuse küsimine on kuritegu, kuid seda ei ole prokuratuur Kalmerile ette heitnud."

Nii leiab prokuratuur, et raha või kinnisvara üleandmise nõudega on küsitud just vara ja vaidlustab tänase otsuse ringkonnakohtus.

Süüdistuse järgi nõudis Kalmer koalitsioonierakonda kuuluva liikmena mullu 10. jaanuaril linnapealt Romek Kosenkraniuselt vastutasuks toetuse eest volikogus 72 000 eurot linna rahast ja ähvardas keeldumise korral hakata koalitsiooni vastu töötama. Prokuratuuri väitel jäi kuritegu lõpule viimata, kuna meer ei nõustunud tehinguga.

17 aastat vaidlesid OÜ Parem Kallas, mille ainus juhatuse liige on Kalmer, ja Pärnu linn, milline on õiglane kompensatsioon Rääma 19c kinnistu eest, mida linn soovis 2001. aastal avalikes huvides võõrandada. Selle vaidluse tõttu Kalmer mullu sammud linnapea juurde sättiski.

Nagu kohus märkis, pole vaidlus selles, et Paremale Kaldale kuuluva maa sundvõõrandamise otsuse tegi Pärnu linn ja ettevõttel on õigus saada maa eest hüvitist. Õiglane summa polnud aga menetluse ajal teada. Niisiis polnud kohtu arvates võimalik kindlaks teha, et Kalmer tegi linnapeale ettepaneku maksta Paremale Kaldale välja just altkäemaksuna kvalifitseeritava summa.

Kohus avaldas, et uuritud tõendite põhjal ei saa heita Kalmerile ette Paremale Kaldale altkäemaksuna 72 000 euro linna vara küsimist. Kohus jõudis seisukohale, et tegemist oli kompromissi pakkumisega.

Küll möönis kohus, et Kalmeri toime pandud meeri survestamist saaks vaadelda enda juhitavale ettevõttele muu soodustuse küsimisena. Seda pole prokuratuur süüdistuses linnavolinikule aga ette heitnud. "Kohus ise süüdistust muuta ega süüdistuses kajastatust sellisel määral kõrvale kalduda ei saa," selgitas kohus.

Muu soodustusega on kohtu selgituse järgi tegemist siis, kui altkäemaksu andja varaline positsioon ei parane.

Kohus tõdes, et linnapeale vastutasu pakkudes sekkus Kalmer linnavalitsuse otsuste tegemisse ja ja püüdis neid kiirendada. "Linnavalitsus peab võõrandatud maatüki eest hüvitise maksmise üle küll otsustama, aga see peab sündima linnavalitsuse enda tahtest ja linnapead survestamata," märkis kohus.

Kask küsis Kalmerile alammäärale (maksimum on kümme aastat türmi) lähedast karistust: kahe aasta pikkust tingimisi vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui too ei pane kahe ja poole aasta jooksul toime kuritegu.