Kas kontoritöötajast võiks saada kiirreageerija?

Lääne prefektuur otsib just parasjagu kandidaate, kes võiksid peatselt liituda siinse kiirreageerijate rühmaga. Sellisele ametikohale saamiseks on küll mõni eeldus. Esiteks tahetakse, et kandidaadid oleksid sina peal tulirelva­dega – jutule võivad minna näiteks laskesportlasedki. Teiseks on tegu ühega vähestest ametitest, kus töövestluse osaks on kehalise võimekuse mõõtmine. Füüsilist testi igaüks läbida ei suutvat.