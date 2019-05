Vutinaised kaotasid karikafinaalis teist aastat järjest

"Loomulikult vastutame kõik selle eest, mis juhtus ja kuidas Flora sai enesekindluse. Peame tegema mängu kohta põhjaliku analüüsi. Me andsime parima ja praegu on see maksimum, mis me suudame. Siit saame minna vaid edasi," sõnas PJK naiskonna peatreener Anastassia Morkovkina.