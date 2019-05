100- ja 200eurosed mahuvad nüüd paremini rahakotti

Hõbedase riba ülaosas paikneval satelliithologrammil on pangatähte kallutades näha nimi­väärtuse ümber liikuvad väikesed euro sümbolid, mis otseses valguses muutuvad selgemaks. Peale selle on hõbedasel ribal Europe portree, arhitektuurne põhimotiiv ja suur euro sümbol (€). Uuel 100- ja 200­- eurosel on täiustatud kujul smaragdroheline number.