Aidake leida Pärnus kadunud 80aastast Joed

Kuna mehel on tervisehäired, siis on ta käe ümber tema isikuandmetega kett. Joe võib liikuda jalgsi või bussiga linnas või linna lähiümbruses, teatas Lääne prefektuur.

Joe on umbes 165 sentimeetrit pikk, tal on lühikesed hallid juuksed ning hallikad silmad. Lisaks on teada, et ta kõnnib iseäralikult lühikeste sammudega. Lahkudes kodust, oli tal seljas tume fliis, tumedad püksid ning peas karvamüts.