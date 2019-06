Väikepoed ei peida alkoholi

Õigupoolest ei ole kaupmeestele ette kirjutatud konkreetseid juhiseid, mil viisil vägijooke paigutada, et tarbija ei puutuks kaupluses nendega vältimatult kokku. Sestap tuleb poodnikel endil lahendus välja nuputada ja jääda ootama, et kontrollivatele ametnikele see passib.

“Ma lugesin kümme korda need (uued reeglid, S. M.) läbi, eest taha ja tagant ette, ja sain aru, et kui pole võimalik vaheseina 30–40 ruutmeetri peal teha, ei ole ju mõtet labürinti ehitada. Meil on kogu aeg olnud nii, et ­alkohol on leti taga. Kangemat ­alkoholi katsuda ei saa,” kõneles nii Treimanis kui Häädemeestel poodi pidav Ago Tähiste.