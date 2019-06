Kalev Vilgats: Kesklinna sild lahtikäivaks

Alustada saaks kõige lihtsamast ja kutsuda Taani eksperdid Hųjgaard & Schulzist andma sillakonstruktsioonidele oma hinnangut. Kunagine Suursilla ehitajafirma on endiselt hinnatud sadamarajatiste ehitaja. Taanlaste tehniline arvamus peaks olema otsustav. Kui see on soosiv, tuleb kokku lüüa kulunumbrid. Ilmselt ei ole silla lahtikäimise taastamises midagi ilmvõimatut.