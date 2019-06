Eksperdid: lasteaedades pakutakse liialt hakkaliha, vorsti ja topsijogurtit

Pakutava ühekülgsust märkasid eksperdid enim ja seda just keskusest kaugemale jäävates piirkondades. Põhjus võib peituda tooraine kättesaadavuse probleemides ja toitlustajate erinevas ettevalmistuses. Projekti üks eestvedajatest Pärnumaa arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Merle Einola ja Pärnu linnavalitsuses projekti koordineerinud alushariduse peaspetsialist Marga Napp tõid mõlemad esile, et varasema haldusjaotuse mõistes Pärnu linnas on toimunud lasteaedadele rohkem koolitusi menüüde koostamiseks ja toitumispõhimõtete selgitamiseks. Linnas on tooraine kättesaadavuski parem.