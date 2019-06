Ilm kisub taas palavaks

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja esineb äikest. Puhub lõunatuul kaks kuni kaheksa meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja tuleb 15–19 kraadi.

Peipsi järvel puhub öö hakul kagutuul, pärast keskööd pöördub tuul lõunakaarde, puhudes tugevusega kolm kuni kaheksa meetrit sekundis, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Laine kõrgus on 0,3–0,9 meetrit. Sajab hoovihma ja valitseb äikeseoht. Nähtavus on enamasti hea. Sooja tuleb 16–18 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Puhub muutliku suunaga tuul kolm kuni kaheksa meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul läände ja äikese ajal on tugevaid puhanguid. Sooja on 17–24, Kagu-Eestis kuni 27 kraadi.