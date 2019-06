Rainer Aavik: Kolmas sild seoks ­kesklinna tervikuks

Milleks on Pär­nule vaja veel üht autosilda? Kindlasti selleks, et Ülejõe elanikud kiiremini kesklinna ja paljud pärnakad kiiremini haiglasse pääseks. Sildade vähesus on probleem, ent peamiselt on uut autosilda tarvis siiski selleks, et südalinn muutuks ­jalakäijasõbralikumaks ning liiklus jaguneks senise ja uue silla vahel.