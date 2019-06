Pärnu linn austab taas kuld- ja briljantpulmapaare  

Oktoobrikuus toimuvale pidulikule vastuvõtule on oodatud paarid, kellel on tänavu täitunud või täitumas 50 või 60 abieluaastat (abielu on registreeritud 1969. või 1959. aastal) ning kelle praegune registreeritud elukoht on Pärnu linnas (Pärnu, Tõstamaa, Paikuse või Audru osavallas).