Urmas Hännile: Jätke see titt tegemata!

Kurb. Olen koolis töötatud aastatel ikka pannud lastele südamele, et pole hullemat kui agar loll. Ole rumal, aga ära sellega eputa. Istu vaikselt nurgas ja tunne oma tobedusest rõõmu. Omal ajal öeldi selle kohta Koidula koolis, et loll olla on loll.