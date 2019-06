Lihulas varjavad Lääneranna vallamaja esikülge tellingud ja uusi sarikaid katab sinine kile, kuni katus peale saab ja pööningukorruse ehitamine jätkub. Peatöövõtja on Pärnu firma Lasten Ehitus OÜ, projekti on koostanud Tallinna firma KBT Ehitusprojekt OÜ ja remondi lõpetamise tähtaeg on 31. august.