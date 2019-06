Video: vaata, kuidas Toris Võidupüha maratonile start anti

Rahvuslikes värvides jooksul on täita rituaalne rollgi. Nimelt vastutavad maratoonarid Eesti Sõjameeste mälestuskirikus süüdatud mälestustule Pärnusse kandmise eest. Tuld viivad maakonna tunnustatud sportlased, treenerid ja aktivistid, kelle seas on erinevate spordialade tegijaid, nii noori kui vanemaid.Teatejooksu kuulsaim osaleja on kahekordne olümpiahõbe, sõudja Jüri Jaanson.