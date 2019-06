Pärnu noored esindavad Prantsusmaa EMil Eestit

„Angeliina purjetab Prantsusmaal oma võistlusvarustusega, poisid aga kohapeal renditud paatidega,“ rääkis EMil meie noori juhendav Elise Umb. „Optimist-klassi tiitlivõistluste reglement näeb ette, et samad sportlased ei saa võistelda nii EMil kui MMil. Eesti jahtklubide liidu treenerite nõukogu oli seda meelt, et Prantsumaa EMil võiks Eestit esindada eelmise hooaja edetabelis kõrgeid kohti saanud pärnakad ja MM-regatile pääsevad teiste klubide roolimehed. Hea uudis on see, et praeguste kavade kohaselt korraldab 2020. aasta Optimist-klassi MMi Eesti jahtklubide liit.“