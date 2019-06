Galerii: suvepealinna päike saatis esimesed pidulised pealinna

Ent esmalt astus ta sinisesse pärnadega kaunistatud linnaliinibussi ja sõitis tsentrumisse, et Endla teatri parklas teiste pidulistega kohtuda ja viimaks alustada teekonda pealinna. Bussis istudes möödus ta Tallinna maantee tanklast, mille parklas siblisid ringi lapsevanemad-lapsed, kohvrid käe kõrval.

Teatri ette jõudes ootasid teda eakaaslased ja vanemad pidulised, kes niisamuti kolme või nelja koti otsas bussi ootasid. Rahva hulgast ei kuulnud laulupeolaule, vaid hoopis sünnipäevalaulu, sest ühel tantsijatest on täna tähtpäev.

Kella 8.30 paiku alustasid teekonda nooremad tantsijad, kellest mõni osaleb peol tänavu esimest korda. Kaaslased oskasid neile vaid jõudu soovida, andes vajalikke soovitusi, mis valmistaksid pidulise ette nii vaimselt kui füüsiliselt. Tarvis on palju vett, ehk mõned plaastrid. Mis peamine: valmisolekut ja energiat. Viimast tundub aga olevat: vähemalt praegu, mil melu esimene hommik.

"Mis värvi meie buss on?" küsitakse eemalt, kui parklasse sisenevad valge ja punane buss. "Punane!" selgub kohe. Nii haaratakse kottide virnalt kaabu, asetatakse see pähe ja sammutakse hanereas bussijuhini, kelle juhendamisel pakitakse pagasiruum kotte ja riideid täis, meenutades Tetrise mängu. Sinna, kus ruumi on, midagi ka pannakse.