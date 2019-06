Täna keskpäeval algas Pärnu Pärnus Strand SPA & Konverentsihotellis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volikogu. Erakonna esimees Mart Helme tõi oma poliitilises sõnavõtus välja selle, et Eesti on stagnatsioonis ja nad ei näe tahet, et teised erakonnad tahavad sellest välja tulla.