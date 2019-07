Kalev Vilgats: Ehk mõtleks veel?

Ettevõtja Viljo Vetik tegi artiklis “Kui kasutaks korraks talupojatarkust” (PP 31.05) ettepaneku koos Pärnu Kesklinna silla rekonstrueerimisega muuta see lahtikäivaks. Selle avaldamisest möödunud aja jooksul on mulle toimetusse helistanud paarkümmend inimest, kes on mõtet toetanud. Oli vaid üks kõne, kus helistaja arvas, et pole neli rikkuritest jahiomanikel midagi vaja jõge pidi üles sõita. Pidin­ siis selgitama, et jahid pole enam ammu­ vaid jõukate privileeg, kui ei usu, vaadaku Pärnu jahtklubisse.