Einari Bambus: Vaidlus koduhoovil segab lennujaama

Esiteks on oluline ära klaarida ­infomüra. Levib arvamus, et justkui ei oleks uue, pea kahe kilomeetri pikkuse lennuraja, terminali ja muude lennujuhtimissüsteemide rajamine Tallinna Lennujaama huvides. Lühidalt ja konkreetselt: see jutt ei vasta tõele. Regionaalsed lennujaamad vajavad tänapäevastamist ja arendamist ning Pärnu lennujaam on tulevikupotentsiaaliga projekt.