RMK uus rakendus lihtsustab looduses liikumist

looduses liikujate vajadustele mõeldes. “RMK on Eestis peamine tähistatud matkaradade looja ja seepärast on meie kohustus tagada inimestele matkainfo lihtne kättesaadavus. Kuna tänapäeva maailm on liikunud arvutitest mobiili, oli aeg RMK-l olla kohal seal, kus on inimene – mobiilis,” selgitas Jõesalu äpi loomise tagamaid.