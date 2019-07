Urmas Paet: Taotleme kohta Arktika Nõukogus

Võrreldes kuue aasta taguse ajaga on olukord Arktikas muutunud keerulisemaks ja see trend jätkub. Kliima soojenemise tulemusel sulab Arktika jää kiiresti. Jää sulamise tõttu tekib ligipääs uutele gaasi- ja naftaleiukohtadele, mida seni pole jääkatte tõttu kätte saadud. Arktikas on umbes kolmandik maailma gaasivarudest.