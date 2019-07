Pärnu Sadama korvpallitiim palkas pika lätlase

“Lauris on teada-tuntud mängumees, otsisime korvi alla kogenud ja kindlat meest. Ta on mänginud tugevates klubides ja minu silmis kogu aeg natukene paremaks ja stabiilsemaks läinud,” iseloomustas Pärnu meeskonna peatreener Heiko Rannula tiimi uusimat täiendust. “Füüsiliselt tugev, töökas, rünnakul ohtlik nii lähedalt kui kaugelt. Loodame, et võtab liidrirolli omaks ja aitab meie noori oma suhtumise ja kogemustega.”