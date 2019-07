Mõõdukalt sooja ilma jahutavad vihmahood

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5–10, puhanguti kuni 14 m/s, saartel ja läänerannikul 9–14, puhanguti kuni 20 m/s. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 6–11, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3–8 m/s, sooja on 14–17 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s, saartel loodetuul 5–10, puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 5–11, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5–10, rannikualadel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 14–19 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäevaks eemaldub madalrõhkkond Venemaale, kuid selle lääneserv ulatub üle Baltimaade Lõuna-Skandinaaviasse. Päeval on kohatisi vihmahooge. Puhub nõrk või mõõdukas läänekaare tuul. Öösel on sooja 7–12, rannikul kuni 14, päeval 16–20 kraadi.