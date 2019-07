Pärnumaa esindust tervitab Süvahavva küla

Seekordse külade maapäeva keskpunkt on aga Põlvamaal Räpina aianduskoolis, kus 26. juulil avatseremoonial kõneleb president Kersti Kaljulaid ning seejärel annab Kodukant üle Eesti ­Vabariigi 100 aasta juubeli kingituse küladele ja kuulutatakse välja tänavune aasta küla. Tavaks on saanud, et maapäeva avaõhtul esitlevad maakonnad oma maitseid. Pärnumaa esindus paneb lauda kala ja kurki, kohalikke küpsetisi ja jooke.