Vahvliusulised ajavad rannas rauad kuumaks

Mulliga, juustuga, vahukommiga, kartuli- või rukkijahust – vahvliküpsetajate fantaasia on piiritu. Üha sagedamini leiab laatadel ja festivalidel vahvliküpsetajaid, paljud kohvikudki on vahvlid menüüsse võtnud.

“Sest vahvlid on head. Vahvlite valmistamine on rituaal, neid ei saa teha kiirustades ega halva tujuga – see on maitsest kohe tunda,” õhkab festivalil Kihnu vahvleid pakkuv Annuk. “Leidsime, et on aeg kutsuda kõik vahvlivalmistajad ühele üritusele – VahvliFestile.”