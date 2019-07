Pärnut tabas võtmevabade autode vargustelaine

Läinud nädala reedel sai politsei teate, et Pärnust Papli tänavalt varastati sõiduauto Toyota Auris ning täna laekusid politseile teated Mai tänavalt varastatud teisestki Toyota Aurisest ning Tammsaare puiesteelt varastatud Toyota C-HRist. Kõiki varastatud autosid oli võimalik käivitada võtmevaba süsteemiga.

Et taolisi sõidukeid varguste eest kaitsta, võiksid autoomanikud Lääne prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Tarmo Värati sõnul sõiduki võtmed autost võimalikult kaugel hoida.

„Kui võtmevaba käivitussüsteemiga auto seisab maja ees ja auto võti on jäetud näiteks koridori, muudab see varastele auto ärandamise lihtsamaks, sest võtme signaal ulatub sõidukini,“ ütles Värat, kes lisas, et erilist tähelepanu võiksid oma sõidukite varguskindlamaks muutmisele pöörata välismaiste numbrimärkidega sõidukite omanikud.