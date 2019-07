Pärnumaalased kannavad rongkäigus värvilisi kindaid

Rongkäigu ideeks on jaotada read kaheksaks nii, et igas reas kantaks eri värvi kindaid. Iga rida kujutab mustri ühte triipu, mis teeb üheskoos kokku terve piirkonnast tuleva seelikumustri. "Peol rõhutatakse palju autentset rahvarõivast, seda enam võib seda sellisel moel välja tuua," kommenteeris Bergmann.

Bergmann nentis, et see võib osutuda logistiliselt keeruliseks, kuna iga grupp ei jagu näiteks kaheksaga. Ta loodab, et kui kõik õnnestub, siis võib kujuneda ilus vaatepilt.

Bergmanni sõnutsi kannab seelikumuster edasi meie juuri. Temale on teemal "Minu arm" mitu tähendust, olgu selleks näiteks kas arm, mis on jäänud minevikust, või hoopis uue elu algus.

Põhjuseks, miks Bergmann just kinnaste motiivi kasutas, on inimeste käed ise. "Inimesed kasutavad käsi iga päev: tervitavad ja saadavad ära, toidavad ja katavad end. Mulle tundus, et see sobib hästi tänavuse juubeliaasta teemaga," rääkis kunstnik.