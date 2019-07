Uue nädala esimene pool jääb õhusoojaga kitsiks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–7 meetrit sekundis. Sooja on 8–12, rannikul kuni 14 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 15–20 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab taas hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 2–8 meetrit sekundis. Sooja on oodata 8–12, rannikul kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhjakaaretuul 2–8, rannikul iiliti 13 meetrini sekundis. Sooja tuleb 15–19 kraadi.