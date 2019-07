See on kõige inetum, aga ka kurikuulsaim paneelmaja kunagises vabrikulinnas. Selle räämas fassaad riivab silma ja vaesus lausa karjub mitmekorruselise hoone kunagi punaseks võõbatud müüridelt. Aga see pole majaelanike vaesus, pigem omaaegse iseseisva Sindi linna suutmatus alla neelata pankrotis­tunud vabriku pärandit.