Eksitava nimega soo-roolind ei laula soos ega roos

Seda triot oli mul tol õhtul põdrakanepi keskel ekseldes võimalik silmata vaid vilksamisi, kuid nende jutustusi tahtnuks kuulama jäädagi. Eestis võib kohata mitut roolindu, kes kõik on väga head lauljad. Samuti on neid sulelisi õnnistatud võimega jäljendada teiste lindude hääli. Eriti tähelepanuväärne tundub sealjuures soo-roolinnu lauluoskus. Meie laululindude seast leiab muidki imiteerijaid, näiteks laulurästad ja kuldnokad, kuid roolinnud on meistrid.