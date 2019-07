Vändra Vaprus täiendas ridu mullu meistriliigas võrke sahistanud ründajaga

Pereettevõttes kalurina igapäevaleiba teeniv Kähr nentis, et otsus Vändraga liituda tuli kergelt ja samas ei tulnud ka.

“Minu vanuses mängija jaoks on kõrgliiga tasemel nõutavas mahus treeningutel osalemist ja igapäevatööd sobitada raske,” kõneles ta. “Tuleviku esindusmeeskond ei ole iial varem teinud sellises mahus ja sellise intensiivsusega trenni nagu käimasoleval hooajal Sander Posti käe all. Tundsin, et ma ei suuda endast sellise töö ja jalkamängimise juures kõike anda ning treeneri nõudmistele vastata oli üha raskem. Kui tegin täiega trenni, oli tööl raske, kui keskendusin tööle, jäin trennides teistest maha.”

Aga miks just Vändra? Võinuks ju jätkata pallimängimist ka teises liigas, Tuleviku duubelmeeskonnas? “Jah, oleksin võinud duublis rahulikult toksida, aga tunnen, et teise liiga tase ei paku mulle piisavalt väljakutset,” nentis ta. “Esiliiga B mängutase ja -tempo on hoopis teine. Vändra võitleb tänavu esiliigasse tõusmise nimel, seega ka väljakutse on olemas. Samas aga ei ole treeningute sagedus ja intensiivsus võrreldav Tuleviku esinduse omaga, mistõttu on mul oma tööd jalkamängimisega Viljandile üsna lähedal asuvas Vändras märksa lihtsam sobitada.”